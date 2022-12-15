Совладельца «Кварсиса» Петра Овчинникова привлекают к субсидиарной ответственности по долгам четырех компаний

Конкурсные управляющие четырех находящихся в процедурах банкротства компаний – ЗАО «Кварсис инвест», ООО «Рост», ООО «Стройпром-РИК» и ООО «Девелопмент-групп» – заявили ходатайства о привлечении совладельца ГК «Кварсис» Петра Овчинникова к субсидиарной ответственности. Они полагают, что он был среди лиц, контролировавших работу этих компаний.

От «Кварсис инвеста» также поступило заявление о включении в реестр требований кредиторов господина Овчинникова 2,2 млрд руб. в качестве обеспечения по ходатайству о его привлечении к субсидиарной ответственности.

Суд признал господина Овчинникова банкротом в апреле 2021 года, введена процедура реализации имущества. Ранее о его привлечении к субсидиарной ответственности ходатайствовал конкурсный управляющий ООО «ВДТ строй» (компания-собственник новосибирского аквапарка). Он просит солидарно взыскать с пяти бывших директоров компании 4,3 млрд руб. убытков. «ВДТ строй» входила в группу компаний «Кварсис», основным владельцем которой является Петр Овчинников.

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Дарья Решетникова