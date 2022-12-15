Назначен начальник следственного отдела по Кировскому району Перми

Руководителем следственного отдела по Кировскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю назначен подполковник юстиции Сергей Максимов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Сергей Максимов окончил юридический факультет Современной гуманитарной академии. Профессиональный путь начал в органах МВД, занимая должности следователя и старшего следователя. С 2011 года служит в органах Следственного комитета РФ, занимал должности следователя и старшего следователя, заместителя руководителя межрайонного следственного отдела следственного управления по Владимирской области, руководителя следственных отделов в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю.