На Кубани в суд направили дело о незаконном обороте табака на 11 млн рублей

В Белореченском районе в суд направили уголовное дело, возбужденное в отношении троих местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте немаркированного табака на 11 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, сообщники в возрасте от 40 до 49 лет хранили в арендованном гараже и местных магазинах немаркированную табачную продукцию. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из оборота 13 тыс. пачек сигарет.

На период следствия фигурантам дела, возбужденного по ч. 6 ст. 171.1, ч. 6 ст. 327.1 и ч. 3 ст. 180 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка немаркированной продукции, изготовление и сбыт поддельных акцизных марок и незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенные группой лиц) избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В случае доказательства вины подозреваемых в суде им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Анастасия Донскова

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