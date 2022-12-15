Ярославский областной суд огласил приговор по делу производства наркотиков в особо крупном размере

Виновным в незаконном производстве наркотических средств организованной группой в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере с использованием сети Интернет (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (п. в ч. 3 ст. 222 УК РФ) признан Никрашевич Андрей. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Второго фигуранта дела Косоурова Дениса суд приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере и покушение на их сбыт.

Третий обвиняемый Кочин Алексей признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере с использованием сети Интернет. Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Судом установлено, что осужденными в период с 2019 по 2020 годы были организованы две лаборатории по производству наркотических средств, в которых совокупно было изготовлено 180 кг синтетических наркотиков. В ноябре 2021 года в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УНК УМВД России по Ярославской области, все трое были задержаны.

Вероника Макарова

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