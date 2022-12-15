Число безработных в Свердловской области за год упало на 9%

В Свердловской области численность рабочей силы возрастом от 15 лет и старше в октябре 2022 года составила 2,1 млн человек. Из них 71,8 тыс. человек — безработные, следует из данных Свердловскстата. По сравнению с октябрем 2021 года численность безработных в регионе уменьшилась на 7,4 тыс. человек или на 9,3%.

Уровень занятости населения увеличился 57,5% до 58,3% за год, составив среди мужчин 66,8%, а среди женщин — 51,5%. Уровень безработицы в октябре составил 3,4%, уменьшившись с сентября 2022 года на 0,1%, а с октября 2021 года на 0,4%. Уровень безработицы среди сельских жителей (6,1%) превышал уровень безработицы среди городских жителей (3%).

Из численности безработных доля женщин составила 55,9%. Напомним, в Свердловской области заметно выросло количество вакансий в сферах, где заняты преимущественно мужчины. По мнению аналитиков, одна из главных причин роста вакансий — стремление компаний оперативно заменить мобилизованных или покинувших страну сотрудников. Но представители отраслей уверяют, что связывать дефицит кадров только с частичной мобилизацией не стоит.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Рынок труда обнажил мужское начало».

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Диана Сунагатуллина