С должников по ЖКХ в Петербурге взыскали более 2 млрд рублей с начала года

За 11 месяцев прошедшего года судебные приставы взыскали с жителей Санкт-Петербурга более 2,1 млрд руб. в пользу коммунальных служб. Об этом рассказали в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по городу.

После возбуждения исполнительного производства более 51 тыс. горожан рассчитались добровольно. К примеру, 37-летняя петербурженка более двух лет не оплачивала коммунальные услуги за нежилое помещение. Однако она выплатила почти 700 тыс. руб. после запрета регистрационных действий в отношении ее внедорожника.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы могут оплатить долги «Водоканалу» без начисления пеней.

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