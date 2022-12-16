Проверка слуха

Мог ли Брюс Ли умереть от слишком большого количества выпитой воды? Кто является автором термина «вечная мерзлота»? И полезно ли спать на полу? Об этом — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

По следам цитаты

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Говорил ли генерал Александр Лебедь: «Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится»?

Покойный военный и политик Александр Лебедь известен своими колоритными высказываниями, самое расхожее из которых: «Голова — это кость, она болеть не может». Считается, что он стал прототипом генерала Алексея Иволгина в кинокомедии «Особенности национальной охоты». И рассматриваемая цитата в целом вписывается в характерную для Лебедя риторику.

Но впервые фраза про «детей элиты» появляется в сети только в конце сентября 2022 года. Одна из первых записей на портале «Пикабу» выглядела так: «Во время чеченской войны генерал Лебедь говорил: "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится"». В середине 90-х в стране практически еще не было интернета, а, значит, если генерал и делал такое заявление, его стоит искать в печатных источниках или на видео.

Как ни удивительно, согласно книге Андрея Козлова «Непокоренное Приднестровье. Уроки военного конфликта», в январе 1995 года Лебедь действительно предложил лично возглавить полк из детей членов правительства, депутатов думы и навести порядок в Грозном. Немного иначе цитирует Лебедя журналист Сергей Баймухаметов, со ссылкой на телепрограмму «Совершенно секретно». Генерал заявил, что военную кампанию на Кавказе можно закончить одним полком всего за месяц: «Полк надо сформировать из детей народных депутатов, из детей членов правительства, из детей всех тех политиков, которые говорят сейчас о необходимости войны в Чечне». Видеозапись этой передачи найти не удалось, однако все говорит о том, что как минимум в похожем виде цитата звучала. И, несмотря на искажения, смысл ее передан верно.

Вердикт — это искаженная цитата.

Натриевая гипотеза

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Брюс Ли умер из-за того, что выпил слишком много воды?

Недавно в СМИ разошлась информация о том, что испанские медики выдвинули новую версию безвременной гибели выдающегося мастера — якобы он выпил слишком много жидкости и заработал гипонатриемию. Это состояние, при котором в организме резко падает уровень натрия, что приводит к отеку головного мозга.

Брюс Ли скоропостижно умер в 1973 году в возрасте 32 лет. Официальной причиной был назван отек мозга из-за аллергической реакции на обезболивающий препарат. Но смерть молодого и здорового мужчины многие сочли загадочной, и вокруг его кончины появилось немало теорий — от убийства любовницей, китайской мафией или деловыми партнерами до наркотиков и семейного проклятия.

Новая версия о чрезмерном употреблении жидкости выглядит непротиворечиво, хотя гипонатриемия приводит к гибели людей нечасто. Исследователи считают, что у актера действительно было сразу несколько факторов риска: проблемы с почками, из-за чего те могли не справиться со своевременным выведением жидкости, употребление марихуаны, которое может вызвать жажду, и лекарств, которые могут задерживать жидкость в организме. Кроме того, есть свидетельства того, что накануне смерти Ли пил много воды.

Тем не менее стоит отметить, что никаких новых доказательств, которые могли бы как-то подтвердить эту гипотезу, ученые не представили. С момента смерти Ли прошло почти полвека, поэтому полагаться на воспоминания очевидцев довольно странно. Выводы ученых основаны на давно известных и открытых данных, а не на результатах эксгумации, например, которая действительно могла бы дать дополнительные данные.

Вердикт — это неточно.

Научный подход

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Термин «вечная мерзлота» придумал теоретик анархизма, князь Петр Кропоткин?

В 1874 году Кропоткин, в то время секретарь отдела физической географии Русского географического общества, представил доклад о своей поездке в Швецию и Финляндию. Результатом экспедиции стал труд «Исследования о ледниковом периоде», в котором Петр Кропоткин раскритиковал своих предшественников и представил доказательства существования в прошлом ледникового периода.

Правда, в печать его работа вышла только два года спустя, поскольку всего через день после доклада Кропоткина арестовали за принадлежность к народническому кружку «чайковцев». В 1876 году князь бежал за границу, откуда вернулся на родину только в 1917 году.

«Исследования о ледниковом периоде» Кропоткина действительно стали одной из первых работ в своей области и окончательно укрепили теорию оледенений. В ней автор использует термины «вечномерзлые почвы» и «вечная мерзлота». Неудивительно, что автором термина в отечественной литературе числится именно Петр Кропоткин.

Но само словосочетание, равно как и подробные исследования вечной мерзлоты, появилось раньше. В 1840-х российский ученый Александр Миддендорф совершил экспедицию в Сибирь. Результаты поездки нашли отражение в научном труде, где описывается «вечномерзлая сибирская почва». На протяжении всего исследования это словосочетание встречается много раз. И работа Миддендорфа упомянута как важный источник и у Петра Кропоткина.

Вердикт — это неправда.

Дорогу осилит идущий

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Говорил ли Уинстон Черчилль: «Если идешь через ад, продолжай идти»?

Британскому премьер-министру часто приписывают афоризм о том, что сдаваться нельзя даже в самых трудных ситуациях. Это выражение оказалось настолько образным, что Национальный музей Черчилля в США даже включил его в список памятных цитат политика. Один нюанс: нигде не указано, когда и при каких обстоятельствах Черчилль мог произнести или написать эти слова. А некоторые биографы политика и вовсе полагают, что эта цитата ложная.

Впервые в печати это выражение встречается в 1943 году в журнале «Страж христианской науки». Там описывался диалог между двумя неназванными мужчинами: «Кто-то однажды спросил человека, как он себя чувствует. Он ответил: "Я иду сквозь ад!" На что его друг заявил: "Продолжай идти. Нечего там останавливаться!"»

Почему же эту фразу начали приписывать именно Черчиллю? Возможно, ошибочная атрибуция набрала популярность в начале 90-х после публикации религиозного писателя Дика Бернала, который среди прочих цитат упомянул реальную фразу Черчилля «Никогда, никогда, никогда не останавливайся». Но она оказалась по соседству с диалогом про ад, и это соседство в результате привело к путанице.

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.

Анатомические изгибы

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Правда ли, что спать на полу полезно?

Хотя позвоночник и называют позвоночным столбом, это не прямая линия, и для его нормального функционирования не нужно пытаться превратить его в идеальную прямую. Самая правильная поза для сна та, при которой естественные изгибы позвоночника сохраняются без помощи мышц. Если во сне позвоночник приобретает неестественный изгиб, мышцы стараются вернуть его в нормальное положение и испытывают дополнительное напряжение.

Итальянские ученые проанализировали данные нескольких десятков исследований, чтобы определить, какая жесткость спального места эффективнее всего снижает боль в спине. Сон на полу они, правда, не рассматривали, но рассматривали ультражесткие лечебные матрасы.

Выяснилось, что эффективнее всего боль в районе поясницы снимали матрасы средней жесткости. Слишком твердая поверхность, оказывается, не снимает напряжения с мышц. Вообще, врачи утверждают, что для различных проблем, вызывающих боль в спине, подходят разные виды поверхности и разные позы для сна. Однако ни при каком из заболеваний сон на полу в качестве рекомендованного не назван.

Вероятно, идея о пользе сна на полу пошла из антропологических наблюдений. Представители цивилизаций, что до сих пор спят на земле, действительно меньше страдают от болей в спине. Но у этих людей, как правило, более высокий уровень подвижности и физической активности. Кроме того, пол — самое холодное место в помещении, что также не способствует полноценному отдыху.

Вердикт — скорее всего, неправда.