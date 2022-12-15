За девять месяцев 2022 года свердловчане потратили в интернет-магазинах почти 84 млрд рублей

Жители Свердловской области за девять месяцев 2022 года в интернет-магазинах купили товаров на 83,8 млрд руб. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила заместитель министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Ритейл: итоги года». Крупнейшие маркетплейсы — Wildberries, Ozon, Яндекс — занимают порядка 73% рынка.

Замминистра добавила, что оборот розничной торговли за 10 месяцев в Свердловской области составил 1,05 трлн руб., что в фактических ценах на 5,5% больше, но при сопоставимых ценах на 9,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В регионе работает более 27,1 тыс. объектов торговли. Количество продовольственных и смешанных магазинов в этом году выросло на 227 точек, количество непродовольственных — уменьшилось на 213. «Торговые сети продолжают расширять географию присутствия, открывая магазины в сельских территориях, отдаленных и даже малочисленных», — заверила Светлана Островская.

Ранее сообщалось, что жители Свердловской области в период действия акции «Черная пятница» заказали на Wildberries товаров на 2,6 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

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