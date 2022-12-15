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Активиста Раджаба Раджабова будут в третий раз судить за вымогательство бизнеса

Нижегородский областной суд отменил второй обвинительный приговор, вынесенный общественному активисту Раджабу Раджабову, осужденному за вымогательство доли в фирме.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле обвинения, в ноябре-декабре 2020 года мужчина требовал передачи 30% долей ООО «Карьер Малокозинский» рыночной стоимостью свыше 7 млн руб. у собственника фирмы Сергея Богомолова. За это обвиняемый обещал перестать угрожать бизнесмену распространением порочащих его сведений и писать жалобы в разные госорганы на коммерсанта и его родных. Подсудимый жаловался в правоохранительные органы, по некоторым его заявлениям ранее возбуждались уголовные дела. По его версии, коммерсант не отдал ему оговоренную долю за строительство к картеру.

Ранее Раджаба Раджабова за вымогательство имущества в особо крупном размере приговорили к 3,5 годам лишения свободы, однако прокуратура обжаловала приговор, прося ужесточить мужчине наказание до 7 лет лишения свободы. Однако, как сообщили в пресс-службе Нижегородского облсуда, приговор Раджабову был отменен с направлением уголовного дела на новое рассмотрение в ином составе суда.

Первый обвинительный приговор, по которому Раджабу Раджабову дали требуемый прокурором срок в 7 лет, был отменен, как незаконный. Таким образом, известного своими жалобами на нижегородских чиновников и силовиков активиста будут судить в Нижегородском райсуде в третий раз. Мужчина сменил позицию с признания вины на доказывание своей невиновности, в СИЗО он сидит почти два года. Проходящий по его делу свидетелем гендиректор группы «Реал-Инвест» Лев Тарабарин не считает Раджаба Раджабова вымогателем, но предположил, что постоянными жалобами он настроил против себя влиятельных лиц.

Иван Сергеев

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