Минпромторг России поддержал создание индустриального парка «ЛАДА-Ижевск»

Проект по созданию индустриального парка «Лада-Ижевск», который реализуется правительством Удмуртии и «АвтоВАЗом», поддержал минпромторг России. Об этом заявил зампредседателя правительства России – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на встрече с главой региона Александром Бречаловым. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По словам господина Мантурова, строительство индустриального парка обеспечит технологический суверенитет во многих отраслях промышленности. «Развитие завода "ЛАДА-Ижевск" будет продолжено в том числе по направлению производства и электромобилей, и компонентов, запасных частей для автомобилей»,— заверил Денис Мантуров.

«Сейчас "ЛАДА-Ижевск" продолжает функционировать и развиваться. Но, кроме электромобилей и запчастей, сейчас, с уходом с рынка иностранных производителей, мы максимально стараемся загрузить предприятие для обеспечения технологического суверенитета»,— рассказал глава Удмуртии.

На встрече также было отмечено, что минпромторг России одобрил заявку республики на предоставление «единой региональной субсидии», которую в 2023 году распределят между 59 субъектами.

«Отмечу, что минпромторг России предложил выделить дополнительные бюджетные средства по постановлению №328 для софинансирования расходных обязательств субъектов, которые возникают при реализации региональных программ развития промышленности. Эти средства позволят покрыть половину потребности субъектов в бюджетных ассигнованиях»,— рассказал Денис Мантуров.