Саратовская область подключится к проекту «Земля для туризма»

В Саратовской области будут выявлять участки для туристических объектов. О работе над проектом «Земля для туризма» договорились губернатор Роман Бусаргин и глава Росреестра Олег Скуфинский.

Проект предполагает вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, пригодных для размещения туристических объектов.

Сейчас проект запущен в семи пилотных регионах.

Олег Скуфинский сообщил, что уже представлена информация о 104 участках с потенциалом вовлечения в туристическую отрасль, и в ближайшее время она пополнится сведениями об участках Саратовской области.

Роман Бусаргин добавил, что проект должен послужить привлечению новых инвесторов в регион. «У нас в планах на следующий год – разработать новые туристические маршруты, обустроить зоны отдыха у воды, создать новые объекты туристической инфраструктуры», - прокомментировал он.

Марина Ковалева