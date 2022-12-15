Коммунальные сети Ярославской области модернизируют за 2,4 млрд рублей

При рассмотрении проекта бюджета региона на 2023 – 2025 годы в областной Думе губернатор Михаил Евраев сообщил о выделении 1,4 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей региона.

«В их числе — 868 млн руб., выделения которых мы добились из федерального бюджета. Средства направим туда, где ситуация наиболее острая, где износ сетей более 80%, например в Рыбинск»,— отметил губернатор.

Глава региона добавил, что еще порядка 1 млрд руб. будет направлено на перекладку коммунальных сетей в Переславле-Залесском. Средства по заявке региона будут выделены из Фонда национального благосостояния и поступят в 2023 году.

Кроме того, в 2023 году в рамках проекта «Оздоровление Волги» под контролем областного правительства продолжатся строительство и модернизация очистных сооружений в Ярославле стоимостью более 1 млрд руб. Начнется работа по очистным сооружениям канализации в Ростове за 2,3 млрд рублей и в селе Нагорье городского округа Переславль-Залесский — 120 млн руб. По федеральному проекту «Чистая вода» построят очистные сооружения водоснабжения в Любиме 335 млн руб.) и станцию водоочистки и водозабора в селе Новый Некоуз (167 млн руб.).

«Также планируем переоборудовать котельные. Переведем на газ те, которые разваливаются и чья экономическая эффективность составляет до трех лет»,— сказал Михаил Евраев.

На строительство дорог в бюджете правительством области заложено 14,7 млрд руб.

На оборудование многоквартирных домов пандусами для маломобильных групп населения правительством региона будет направлено в семь раз больше, чем в этом году — 10 млн руб.

«Мы изменили правила программы. Ранее она предусматривала софинансирование области и муниципальных образований в размере 50 на 50. Теперь 90% нагрузки возьмет регион. Это позволит существенно улучшить среду для людей с ограниченными возможностями»,— прокомментировал губернатор. По программе «Наши дворы» более 600 млн руб. будут направлены на ремонт до 100 придомовых территорий с установкой детских и спортивных площадок. А в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» правительством области будет проведено благоустройство 43 общественных территорий.

«Все обещания, которые мы давали по дворам в этом году, выполнили. Сделали 318 дворов и, наверное, заняли первое место в стране по этому показателю. Это полноценные дворы, со спортивными и детскими площадками. Оборудование их видеокамерами значительно улучшило вопросы безопасности. При помощи систем видеонаблюдения уже раскрыт целый ряд правонарушений»,— отметил Михаил Евраев.

«Все проекты прошли защиту. Стояла задача, чтобы каждое общественное пространство имело свое лицо, свою изюминку. И спасибо студентам-архитекторам за их работу»,— сказал глава региона.

В 2023 году в области продолжится расселение аварийного жилья, подчеркнул губернатор. Новые квартиры должны получить 880 человек. На решение вопроса будет направлено 1,25 млрд руб. Еще 409 млн руб. будет выделено на покупку квартир и выдачу сертификатов детям-сиротам. Правительство региона также планирует полностью решить вопрос с обманутыми дольщиками по семи оставшимся проблемным домам.