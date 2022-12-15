В Ростове началась разработка проекта планировки для реконструкции ул. Оганова

Проект планировки и межевания для реконструкции ул. Оганова в Ростове-на-Дону подготовят к декабрю 2023 года. Данная информация содержится в постановлении властей, опубликованном на сайте администрации города.

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Согласно постановлению, под проект реконструкции отводится участок площадью 30,3 га. Разработка документации поручена профильным ведомствам — департаменту архитектуры и градостроительства и департаменту автомобильных дорог.

Напомним , контракт на подготовку проектной документации стоимостью 24,3 млн руб. был заключен с компанией «Автодоринжиниринг» из Азова. Подрядчик подготовит проект к марту 2024 года. В рамках реконструкции планируется расширить дорогу до четырех полос шириной 3,5 м. Расчетная скорость движения составит 80 км/час.

Анастасия Назарова