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Депутаты гордумы Ижевска приняли бюджет города на 2023 год

В столице Удмуртии приняли городской бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Соответствующей законопроект утвердили сегодня, 15 декабря, на очередной сессии гордумы Ижевска. За проголосовали 28 депутатов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, в бюджете города на 2023 год предусмотрены доходы в размере 17,3 млрд руб., расходы — 17,4 млрд руб. Собственные доходы муниципалитета составят 6,9 млрд руб., безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов — 10,4 млрд руб. Дефицит составит 90,5 млн руб. Его планируется обеспечить переходящими остатками этого года.


Бюджет носит социально ориентированный характер. Так, 94,5% всех средств направят на реализацию 17 муниципальных программ, которые будут действовать в 2023 году. Основными направлениями расходов станут социальный блок, блок муниципального хозяйства и экономики, а также управленческий блок.

В частности, 9,7 млрд руб. предусмотрено на заработную плату сотрудников учреждений социальной сферы. Оплата коммунальных услуг в бюджетных учреждениях в следующем году составит 825 млн руб., социальные выплаты — более 300 млн руб. По решению согласительной комиссии 30 млн руб. в следующем году направят на приведение в нормативное состояние зданий школ и детских садов. Еще 13 млн руб. выделили на ремонт и восстановление ограждений территорий образовательных организаций.

Как отметил глава города Олег Бекмеметьев, самая большая часть расходов муниципального бюджета — это социальная сфера. «При формировании бюджета мы в первую очередь обеспечивали статьи расходов на школы, детские сады, социальную поддержку населения»,— подчеркнул господин Бекмеметьев.

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