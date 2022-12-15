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Бюджет Ярославской области на 2023 – 2025 годы принят во втором чтении

С учетом поправок Правительства области депутатами областной думы во втором чтении принят региональный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

Губернатор Михаил Евраев поблагодарил депутатов за работу над документом и законодательной базой региона в целом.

«Впервые мы начинаем бюджет следующего года с той цифры, на которой завершаем бюджет предыдущего года. Общий объем доходов и расходов на 2023 год составит 110,7 млрд руб., такая же сумма доходов у нас была с учетом всех корректировок в этом году. Бюджет всегда существенно увеличивается в течение года, в том числе за счет федеральных средств»,— сказал Михаил Евраев.

Глава региона отметил, что бюджет на 2023–2025 годы нацелен на улучшение качества жизни в Ярославской области и имеет социальную направленность.

«Для нас очень важно выполнить социальные обязательства перед жителями региона. Более 60% расходов (60,5 млрд руб.) направим на социальную сферу. В том числе более 6 млрд руб. выделили на поддержку семей с детьми. Уверен, что все намеченные планы в 2023 году обязательно реализуем»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Глава региона сообщил, что в следующем году будут продолжены все проекты, которые стартовали в этом году. В бюджет правительством области заложены расходы на повышение МРОТ. Более 800 млн рублей будет выделено на повышение зарплат бюджетников по указу Президента РФ. Кроме того, на 5,9% будут проиндексированы денежные выплаты, установленные Социальным кодексом и другими законами региона. На эти цели правительством региона заложено более 160 млн рублей.

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