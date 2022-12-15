«Несколько районов сохранили аутентичный облик и пейзаж»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в чем преимущества жилых комплексов, расположенных у рек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Видовые характеристики жилья — один из наиболее важных факторов, влияющих на принятие решение о покупке квартиры. Красивый вид из окна может добавить к стоимости объекта до 30%. Но кроме впечатляющих панорам у жилых комплексов, строящихся на набережных, есть и другие интересные особенности.

К примеру, у проектов около Яузы — одной из самых знаменитых московских рек. Жить у ее берегов — значит, иметь доступ к живописным набережным с прогулочными дорожками, старинным паркам и удобной городской инфраструктуре. Вдоль Яузы несколько районов, сохранивших свой аутентичный облик и пейзаж. Кроме того, в перспективе, по планам властей города, бассейн реки Яуза площадью 20 кв. км будет превращен в единую парковую зону, объединяющую зеленные территории у берегов реки.

Всего в 10 мин ходьбы от Яузы в городе продажи ведутся в 14 новостройках, посчитали эксперты компании «Метриум». К примеру, от жилого комплекса в Останкинском районе, в котором представлено в реализации около 500 квартир, дорога до Яузы займет около 10 мин. А рядом старинная усадьба и парковая зона. За те же 10 мин можно добрать до берега этой реки и от масштабного проекта в Бабушкинском районе, в нем более 400 лотов. В Преображенском районе в новом проекте с корпусами от 6 этажей и в шаговой доступности от реки в реализации сейчас 250 вариантов. Возводятся на берегу Яузы жилые и апарт-комплексы и в Басманном районе.

Соседство с рекой делает жилой комплекс более привлекательным и востребованным, отмечают брокеры. В столице в последние годы набережные активно благоустраивают и развивают, они становятся точками притяжения городской жизни.