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Коммерсантъ FM
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FT: из-за санкций в России распространились контрабанда и каннибализация

Financial Times со ссылкой на источники и аналитиков пишет о тех методах, к которым российские компании и частные лица прибегают для сохранения производства и потребления в условиях санкций. Один из примеров — каннибализация автомобилей, то есть их разбор на детали для замены. FT сообщает: один российский миллиардер не смог из-за санкций купить Mercedes и купил вместо этого два автомобиля Maybach — их ввоз также приостановлен, но их удалось приобрести. Два автомобиля были куплены для того, чтобы ездить на одном из них, а второй использовать для замены запчастей в случае поломки. Издание цитирует этого миллиардера, который отметил, что доходы от контрабанды столь высоки, что ввоз предметов роскоши таким образом будет существовать всегда.

FT также рассказывает о ввозе в Россию контрабандой электроники для школ — это устройства одного из брендов, который приостановил свою работу в стране. Еще один пример — Чебоксарский завод силовых агрегатов, где, по данным FT, часть производства пришлось остановить из-за зависимости от западных комплектующих, а часть — перевести на новые формы производства. Так, завод стал производить собственные чипы для тракторов, закупая транзисторы и другие детали для них в Азии, а японские двигатели заменил на белорусские.

Яна Рождественская

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