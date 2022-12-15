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обновлено 14:27

Замглавы Дзержинского района не задержали, но допрашивают

Заместитель главы Дзержинского района Николай Ракинцев не задерживался следствием, рассказал «Ъ-Прикамье» источник, близкий к городской администрации. По его данным, сейчас господин Ракинцев допрашивается следователем. Его процессуальный статус собеседнику неизвестен.

Фото: youtube.com

Фото: youtube.com

Напомним, сегодня оперативники МВД и следователи СУ СКР по Пермскому краю провели обыск в администрации района. Он был связан с уголовным делом, которое, возможно, касается расходования денежных средств на благоустройство.

В администрации Перми «Ъ-Прикамье» подтвердили, что в отношении первого заместителя главы администрации Дзержинского района Перми Николая Ракинцева проводятся следственные действия. Администрация Перми оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов.

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