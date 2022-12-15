Замглавы Дзержинского района не задержали, но допрашивают

Заместитель главы Дзержинского района Николай Ракинцев не задерживался следствием, рассказал «Ъ-Прикамье» источник, близкий к городской администрации. По его данным, сейчас господин Ракинцев допрашивается следователем. Его процессуальный статус собеседнику неизвестен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: youtube.com Фото: youtube.com

Напомним, сегодня оперативники МВД и следователи СУ СКР по Пермскому краю провели обыск в администрации района. Он был связан с уголовным делом, которое, возможно, касается расходования денежных средств на благоустройство.

В администрации Перми «Ъ-Прикамье» подтвердили, что в отношении первого заместителя главы администрации Дзержинского района Перми Николая Ракинцева проводятся следственные действия. Администрация Перми оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов.