В Петербурге не хватает работников в сферах IT и машиностроения

В Санкт-Петербурге фиксируется дефицит сотрудников в сферах IT и машиностроения, в отраслях не хватает порядка 20 тыс. человек. Об этом сообщил председатель комитета по труду и занятости населения города Дмитрий Чернейко.

«Самый большой дефицит — это IT, то есть он измеряется цифрой около 15 тыс. человек и следующий, наверное, по номеру — это дефицит в промышленности, в обрабатывающих отраслях — около 5 тыс.» — сказал господин Чернейко на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

В следующем году, как ожидается, дефицит будет расти и составит 17,4 тыс. человек для сферы IT, при этом вакансия рабочих мест прогнозируется на уровне 7,85 на 100 рабочих мест.

Господин Чернейко отметил, что для борьбы с кадровым голодом планируется реализовать ряд мер, в том числе привлечение к дистанционной работе специалистов из других регионов. «Если мы занимаемся производительностью, если мы улучшаем кадровую логистику, то есть шанс с этим дефицитом разобраться достаточно корректно и в разумное время»,— подчеркнул он.

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