Чайный Клондайк

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о самом благоприятном для города периоде, когда в нем процветала торговля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аркадий Зарубин / Wikimedia Фото: Аркадий Зарубин / Wikimedia

Кяхта сегодня — когда-то азиатские ворота России, а сейчас, к сожалению, забытый, почти заброшенный городок. Во времена царской России Кяхта была райским местом для торговцев, странников и авантюристов. За год, а то и меньше, купец мог из третьей гильдии подняться здесь в первую. Отсюда в Китай везли сукно, пушнину, кожу, обратно огромными караванами чай. Караваны не повозок даже, а кибиток с чаем, приходили на местный гостиный двор, который тогда был самой настоящей биржей.

Осевшие здесь предприниматели выписывали себе прислугу из крупных сибирских, а то и европейских городов — местные в услужение идти не собирались, они тоже были богаты. Отсюда чай расходился по всей Империи. Более того, русские стали монопольными поставщиками этого товара в Европу. Тогда же стали открываться первые чайные дома в России. Напиток быстро распробовали и полюбили. В отличие от трактиров, в чайных не продавали алкоголь. Здесь люди читали газеты, знакомились с новостями, заключали сделки.

Кяхта тем временем процветала. Ее называли «Венецией песков», «восточной Москвой» или даже «чайным Клондайком». Декабрист Николай Бестужев, часто бывавший в этих местах, окрестил Кяхту Забалуй-городом. А что? Здесь строили добротные, красивые дома, разбивали сады, парки, содержали зоопарки, нанимали оркестры. А уж гуляли так, как умеют только русские. Сказка кончилась, когда в Египте прорыли Суэцкий канал, и чай теперь стали возить в Европу морем. Кяхтинские купцы остались не у дел, город еще немного понадувал щеки и быстро опустел.

Однако сегодня при некой даже провинциальности Кяхта не создает впечатление обреченного города. Думаю, за счет своей многонациональности. Здесь живы казачьи традиции, христианских храмов не меньше, чем буддийских святынь. Остались и памятники тех давних золотых годочков. В январе красочно отмечается Сагаалган — Новый год по-бурятски. Рекомендую присоединиться: весело, вкусно, кухня действительно интересная. И чая местного, конечно, попьете.