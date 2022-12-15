Ан-12 сел в Толмачево с отказавшим двигателем

В новосибирском аэропорту Толмачево экстренную посадку совершил самолет Ан-12, летевший из Иркутска в Уфу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Восточного межрегионального СУ на транспорте СК Фото: Восточного межрегионального СУ на транспорте СК

Как рассказала старший помощник руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Екатерина Петрушина, причиной посадки стал отказ четвертого двигателя. После приземления самолета двигатель загорелся. На борту воздушного судна находились только 10 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Следственное ведомство организовало проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Илья Николаев