Осужденный за ограбление инкассаторов татарстанец погиб в ходе спецоперации

В Зеленодольске похоронили местного жителя Игоря Богаченко, погибшего в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Татар-информ» (входит в госхолдинг «Татмедиа»).

Напомним, в январе 2015 года он ограбил инкассаторскую машину и ранил инкассатора, после чего забрал 68 млн руб. и скрылся с места ЧП. Вскоре его задержали. Осенью 2015 года ему дали 14 лет колонии строгого режима. Затем он принял решение отправиться на спецоперацию в составе ЧВК «Вагнер».

В зоне спецоперации он пробыл четыре месяца. Погиб он 16 ноября. Детали трагедии не уточняются.

"Ъ-Казань"