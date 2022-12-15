В Краснодаре «Берегокубанский лес» признан особо охраняемой территорией

На пятьдесят первом заседании городской Думы Краснодара депутаты присвоили природной рекреационной зоне «Берегокубанский лес» статус особо охраняемой территории. Такое решение принято в целях сохранения сложившегося природного ландшафта, природных комплексов, объектов животного и растительного мира территории водного объекта «Берегокубанский лес». Площадь участка составляет 155 289 кв. м. Он расположен в районе НСТ «Берег Кубани ВНИИ риса» кубанской столицы.

Согласно положению, принятому депутатами, о новом ООПТ (документ опубликован на официальном сайте администрации Краснодара), там обитает порядка 800 видов беспозвоночных животных, 5 видов земноводных и 7 видов пресмыкающихся. Кроме того, встречается порядка 61 вида птиц с различным статусом пребывания. Фауна млекопитающих «Берегокубанского леса» представлена 20 видами. «Территория имеет важное значение в сохранении охраняемых видов животных, представленных в основном беспозвоночными животными», — говорится в документе. Кроме того, в «Берегокубанском лесу» растет множество ценных видов деревьев и кустарников.

Обеспечением функционирования и контролем за состоянием нового ООПТ будет заниматься департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара.

Маргарита Синкевич

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