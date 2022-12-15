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«Пермгорэлектротранс» зачищает территорию своего бывшего депо

МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) приступило к сносу аварийных построек на территории старого трамвайного депо в микрорайоне Разгуляй. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В мэрии пояснили, что снесенные здания и сооружения не эксплуатировались и не являются объектом культурно-исторического наследия. Работы по благоустройству территории производятся с соблюдением законодательства. Целостность конструкции исторической части самого здания трамвайного парка нарушена не будет.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Фото: пресс-служба администрации Перми

Трамвайное депо в Разгуляе было построенное в 1916 году. Площадь всего объекта составляет 3,5 тыс. кв. м. Само здание депо является объектом культурного наследия регионального значения. Ранее здесь находился ремонтно-восстановительный участок «Пермгорэлектротранса». В начале сентября 2021 года ПГЭТ освободил площадку. Часть оборудования было перенесено в принадлежащее МУП депо «Красный Октябрь» по ул. Трамвайной, 3, еще часть — в троллейбусное депо по ул. Куйбышева, 115.

На месте бывшего депо в Разгуляе планируется создать пространство по типу Даниловского рынка в Москве с точками продажи продуктов, фуд-кортами и местом для проведения ярмарок. По данным источника в мэрии, инвестор, который займется созданием гастрорынка, будет выбран путем конкурса.

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