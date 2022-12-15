Мэрия Перми изучает возможность создания центра общественной безопасности

В Перми могут создать аналог уфимского МКУ «Центр общественной безопасности», который замкнул на себе большой комплекс работы по охране общественного правопорядка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Алексей Демкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МКУ «Центр общественной безопасности города Уфы» Фото: МКУ «Центр общественной безопасности города Уфы»

«Городские власти заинтересованы в том, чтобы пермяки стали ощущать себя более защищенными в городе,— написал господин Демкин.— Какие рычаги влияния есть у муниципалитета? Административная практика, система видеонаблюдения, взаимодействие с правоохранительными органами. Сейчас эти функции распределены по разным подразделениям администрации. Решили посмотреть, как выстроена эта работа в других городах. Заинтересовал опыт Уфы».

МКУ «Центр общественной безопасности города Уфы» создано в 2012 году для оказания услуг в сфере профилактики правонарушений, наркомании, терроризма и экстремизма, предупреждения правонарушений несовершеннолетних, проведения мониторинга правил благоустройства и санитарного состояния территории города, участия в мероприятиях по поддержанию общественного порядка. В каждом районе Уфы созданы управления общественной безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних, в жилом секторе районы разделены на участки, за которыми закреплены инспекторы. Сотрудники имеют служебные удостоверения и обеспечены форменной одеждой синего цвета.

По словам главы Перми, городские власти прорабатывают вопрос создания аналогичного учреждения в Перми. «По сути, это ”муниципальная милиция”, которая не подменяет работу ведомств системы профилактики правонарушений, а дополняет ее и позволит нам активно влиять на состояние правопорядка и криминогенной обстановки в городе,— пояснил господин Демкин.— В первую очередь нам важна охрана общественного правопорядка, в том числе при проведении массовых мероприятий, патрулирование улиц, мониторинг соблюдения правил благоустройства, развитие системы видеонаблюдения на территории общественных пространств».