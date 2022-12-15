Губернатор Вячеслав Гладков: село Старый Хутор в Белгородской области попало под обстрел

Под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена. Аварийные бригады энергетиков выехали на место. Сотрудники администрации продолжают подомовой обход территории»,— уточнил глава региона.

Приграничные территории Белгородской области регулярно обстреливаются после начала специальной военной операции на Украине. По данным на конец ноября, в Белгородской области зафиксировано более 120 связанных с СВО «инцидентов», в Курской области — более 80, в Воронежской области — четыре, в Орловской — один. С февраля власти обнародовали информацию о гибели более 150 участников СВО из регионов Черноземья и более 20 мирных жителей. С апреля в трех областях Черноземья ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Мария Старикова