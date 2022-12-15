Владимир Бобров назначен главным федеральным инспектором по Оренбургской области

Владимир Бобров назначен новым главным федеральным инспектором по Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Нового главного федерального инспектора по региону представил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. С 2013 по 2021 годы Владимир Бобров руководил пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области. Он является выпускником Высшего пограничного командного Краснознаменного училища КГБ СССР им. Дзержинского в Алма-Ате и Военной академии им. М.Ф.Фрунзе.