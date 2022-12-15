Вышла коллаборация Z.Kudrina X Akhmadullina

Дизайнер Алена Ахмадуллина и создательница марки Z.Kudrina Зинаида Кудрина объединились для выпуска новинки. Алена Ахмадуллина придумала оригинальный принт специально для серебряной полумаски Z. Kudrina.

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Полумаска создана для ухода за деликатной областью вокруг глаз: она расслабляет и «стирает» следы усталости, устраняет мимические морщины, отечность и темные круги, нивелирует воздействие голубого спектра от гаджетов. Она изготовлена вручную из 100% шелка с нанонапылением серебра 999,9 пробы, а внешнее покрытие — изо льна, в фирменном оттенке Akhmadullina — таежный зеленый.