На Кубани направят 12 млрд рублей на строительство и реконструкцию линий электропередач

В 2023 году ПАО «Россети Кубань» и АО «НЭСК-электросети» выделят 12,1 млрд руб. на строительство и реконструкцию более 900 км линий электропередач в Краснодарском крае. Это позволит увеличить трансформаторную мощность на 257 мегаватт-ампер, сообщает пресс-служба администрации региона.

Основная часть инвестиций будет выделена за счет средств от повышения тарифов на ЖКУ. ПАО «Россети Кубань» планирует направить на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов электроэнергетики около 9,6 млрд руб., в том числе 6,3 млрд руб. за счет тарифных источников. В итоге организация введет в эксплуатацию 726 км линий электропередач и 476 МВА трансформаторной мощности.

АО «НЭСК-электросети» выделит на модернизацию 2,5 млрд руб., из которых за счет тарифных средств - 1,9 млрд руб. Организация планирует ввести в эксплуатацию 176 км линий электропередач и 61 МВА трансформаторной мощности.

Татьяна Ручкина

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