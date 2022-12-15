Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:02

Гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин стал членом Общественной палаты Удмуртии

Генеральный директор АО «Парки Ижевска», председатель совета фонда «Сообщество» Сергей Буторин вошел в состав Общественной палаты Удмуртии. Его кандидатуру сегодня, 15 декабря, утвердили депутаты госсовета республики в рамках сессии.

Как отметил господин Буторин, Общественная палата — площадка, которая позволит выдвинуть и поддержать гражданские инициативы. «Несомненно, это придаст новый импульс развитию общественных пространств в городе Ижевске. Важно не только со своей стороны проявлять инициативу в развитии пространств, но и слышать граждан»,— подчеркнул гендиректор АО «Парки Ижевска».

Напомним, действующий состав Общественной палаты Удмуртии сформировали в декабре 2021 года. Он насчитывает 48 человек.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...