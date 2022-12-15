Гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин стал членом Общественной палаты Удмуртии

Генеральный директор АО «Парки Ижевска», председатель совета фонда «Сообщество» Сергей Буторин вошел в состав Общественной палаты Удмуртии. Его кандидатуру сегодня, 15 декабря, утвердили депутаты госсовета республики в рамках сессии.

Как отметил господин Буторин, Общественная палата — площадка, которая позволит выдвинуть и поддержать гражданские инициативы. «Несомненно, это придаст новый импульс развитию общественных пространств в городе Ижевске. Важно не только со своей стороны проявлять инициативу в развитии пространств, но и слышать граждан»,— подчеркнул гендиректор АО «Парки Ижевска».

Напомним, действующий состав Общественной палаты Удмуртии сформировали в декабре 2021 года. Он насчитывает 48 человек.