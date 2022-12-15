Госсовет Татарстана проведет дополнительную сессию 23 декабря

Депутаты Госсовета Татарстана соберутся на заключительное заседание в этом году 23 декабря. Об этом сообщил спикер парламента Фарид Мухаметшин на сегодняшней сессии.

Повестка заседания пока не определена. Ранее Госсовет Татарстана сообщал, что рабочая группа готовит проект поправок в Конституцию республики в связи с принятием нового федерального закона о публичной власти в регионах. Закон, в частности, запрещает главам субъектов именоваться президентами. Согласно документу, регионы должны поменять свои конституции и уставы до 1 января 2023 года.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"