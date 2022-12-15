Суд приговорил к 8 годам колонии бывшего замминистра строительства Алтайского края по делу о взятках

В Барнауле сегодня завершился суд над бывшим заместителем министра строительства и ЖКХ Алтайского края Андреем Голубцовым. Как рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева, за получение взяток экс-министру назначили 8 лет 1 месяц в колонии строгого режима и штраф в размере 2,1 млн руб. Кроме того, суд конфисковал имущество бывшего замминистра на сумму 2,4 млн руб., сообщили в прокуратуре края.

Андрея Голубцова задержали в апреле 2020 года сотрудники краевого УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю.

Следственный комитета предъявили ему обвинение по двум эпизодам взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). В материалах ведомства указывается, что чиновник получил 2 млн руб. от директора одного из ООО за определение компании в качестве подрядчика для капремонта объектов теплоснабжения, заключение с ней муниципальных контрактов и беспрепятственную приемку выполненных работ. Кроме того, за взятку 400 тыс. руб., говорится в деле, обеспечил заключение договора на покупку семи неликвидных квартир в селе Лесном Бийского района. Эти квартиры должны были быть предоставлены детям-сиротам.

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Илья Николаев