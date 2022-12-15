Подъемные для молодых специалистов на селе увеличат в Нижегородской области

Размер материальной поддержки для молодых специалистов на селе в Нижегородской области решено увеличить с 300 тыс. до 500 тыс. руб. для выпускников вузов и с 210 тыс. до 400 тыс. для тех, кто получил среднее образование. Соответствующие изменения утвердили на заседании регионального парламента 15 декабря.

Кроме того, молодые аграрии смогут разово получить 1 млн руб. на покупку или строительство жилья. Спикер заксобрания Евгений Люлин считает, что эти меры поддержки помогут решить проблему кадрового дефицита на селе и остановить отток молодежи из деревень в города.

Анастасия Еремина