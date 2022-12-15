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В Верхнем Уфалее возбудили дело о халатности из-за отсутствия горячей воды в доме

Против сотрудников администрации Верхнего Уфалея, допустивших отсутствие горячей воды зимой в многоквартирном жилом доме, возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что в многоквартирном жилом доме по улице Западная, 1 в Верхнем Уфалее с начала отопительного периода из-за неисправности теплообменного аппарата отсутствовало горячее водоснабжение. При этом температура в однокомнатной квартире жильца, проживающего в ней по договору социального найма, составляла всего +15 градусов.

Как считают в надзорном ведомстве региона, бездействие должностных лиц администрации Верхнего Уфалея при отсутствии контроля над сохранностью муниципального жилого фонда, повлекло нарушение прав и интересов граждан. Главе города внесено представление об устранении нарушений закона.

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