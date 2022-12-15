Более 120 белгородских аптек подали заявки на участие в эксперименте по онлайн-торговле лекарствами

Заявки на подключение к региональному сегменту единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения для участия в экспериментальном запуске онлайн-торговли лекарствами в регионе подали уже более 120 коммерческих аптечных пунктов. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. Там уточнили, что ранее к системе уже были подключены все бюджетные аптеки региона, которые выдают лекарства по льготным рецептам.

Кроме того, коммерческие аптеки Белгородские аптеки начали подключаться к региональной платформе «Электронный рецепт», которая объединит медорганизации, аптеки и службы доставки, что тоже необходимо для участия в эксперименте.

Напомним, что в октябре Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки к закону об обращении лекарств, согласно которому рецептурные препараты допускаются к онлайн-продаже. Эксперимент будет проходить на протяжении трех лет с марта 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях.

«Инфраструктурно регион полностью готов к пилоту: цифровые сервисы здравоохранения обеспечивают выписку электронных рецептов во всех государственных поликлиниках, отлажены механизмы бронирования и доставки препаратов. Также изучаются вопросы операционного взаимодействия, в том числе в части организации вручения заказа клиенту, валидации рецепта на последней миле, интеграции системы электронных рецептов с ис-маркировкой»,— отметили в правительстве Белгородской области.

Подробнее об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств — в публикации «Ъ».

Мария Старикова