Песков анонсировал объемное выступление Путина на заседании Совета по нацпроектам

Президент России Владимир Путин выступит с содержательной и объемной речью на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который пройдет позже сегодня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Главной темой рабочего дня президента будут национальные цели развития и пути достижения национальных целей развития... Профильными будут два доклада — Дениса Мантурова и Алексея Дюмина... Предшествовать этим двум докладам будет весьма и весьма объемное и содержательное выступление Путина»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге. Он добавил, что заседание совета пройдет в видеорежиме.

Ранее сообщалось, что на заседании будут обсуждаться вопросы обеспечения технологического суверенитета и поддержки инвестиций. Также планируется обсудить механизмы промышленной ипотеки, меры поддержки выпуска приоритетной продукции и развитие производств в субъектах России.