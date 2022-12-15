Расходы жителей Тюменской области составили 104% от доходов

Жители Тюменской области в третьем квартале 2022 года расходовали суммы, эквивалентные 104,8% от текущих доходов, сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Так, расходы жителей региона в месяц составляли примерно 38,9 тыс. руб. при доходах в 37 тыс. руб. Это означает, что тюменцы для трат задействовали в том числе и накопления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Наименьшую часть своих доходов относительно других регионов тратили жители Ямало-Ненецкого автономного округа (40,1%, или 42,5 тыс. руб.). Жители Ханты-Мансийского автономного округа в третьем квартале за месяц тратили 39,9 тыс. руб., что составляет 61,2% от суммы доходов. FinExpertiza пояснила такую тенденцию тем, что сырьевые территории, такие как ХМАО и ЯНАО, имеют высокие абсолютные доходы и возможность к сбережению при таких же высоких расходах.

«Россияне стали переходить на сберегательную модель поведения. В развитых регионах с более обеспеченным населением потребительский спрос сокращался заметнее, чем в целом по стране: люди, располагающие лишними деньгами, предпочитали их отложить. Кроме того, сокращению платежеспособного спроса способствовал отток населения. Длительный отъезд за границу могли позволить себе прежде всего люди, у которых имеются накопления или стабильная удаленная работа»,— отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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Диана Сунагатуллина