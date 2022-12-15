Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Парма» может лишиться лучшего бомбардира

В российских СМИ появилась информация о том, что американский защитник Брайон Аллен покинет пермскую команду. Отметим, что баскетболист является вторым в списке самых результативных игроков Единой лиги ВТБ. В среднем он набирает 18 очков за игру.

Брайон Аллен пришел в «Парму» летом 2022 года. Его контракт с пермским клубом рассчитан на один год. Всего в текущем сезоне он сыграл за команду 10 матчей.

Игрок начал профессиональную карьеру в 2014 году в польском «Старте». Защитник играл в чемпионатах Польши, Италии, Чехии, Германии, Турции, Хорватии, Черногории и Израиля, а также выступал в Летней лиге НБА за «Филадельфию».

В пресс-службе «Пармы» информацию об уходе игрока не подтвердили.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...