«Парма» может лишиться лучшего бомбардира

В российских СМИ появилась информация о том, что американский защитник Брайон Аллен покинет пермскую команду. Отметим, что баскетболист является вторым в списке самых результативных игроков Единой лиги ВТБ. В среднем он набирает 18 очков за игру.

Брайон Аллен пришел в «Парму» летом 2022 года. Его контракт с пермским клубом рассчитан на один год. Всего в текущем сезоне он сыграл за команду 10 матчей.

Игрок начал профессиональную карьеру в 2014 году в польском «Старте». Защитник играл в чемпионатах Польши, Италии, Чехии, Германии, Турции, Хорватии, Черногории и Израиля, а также выступал в Летней лиге НБА за «Филадельфию».

В пресс-службе «Пармы» информацию об уходе игрока не подтвердили.