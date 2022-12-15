Первого замглавы минтранса Башкирии Виктора Жулькова отстранили от должности

Ленинский райсуд Уфы по ходатайству следователя временно отстранил от должности первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктора Жулькова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По мнению следователя, оставаясь на рабочем месте господин Жульков «может оказать давление на подчиненных сотрудников министерства либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу». На время отстранения от работы Виктору Жулькову будут выплачивать ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения — 13,2 тыс. руб.

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии был задержан в начале ноября. Ленинский райсуд Уфы по ходатайству следствия арестовал чиновника на два месяца, а неделю спустя ВС Башкирии заменил арест на запрет определенных действий.

Карина Мамаева

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