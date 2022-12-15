В Удмуртии сняли ограничения по количеству сроков полномочий главы региона

Из республиканского закона «О Главе Удмуртской Республики» исключили положение о количестве сроков, на который может избираться руководитель региона. Соответствующие изменения были одобрены 15 декабря на сессии госсовета республики.

Так, в прежней редакции закона указывалось, что «глава Удмуртской Республики избирается на срок 5 лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд».

В принятой 15 декабря редакции закона сохранены только слова о пятилетнем сроке. При этом дополняется, что срок исполнения полномочий главы республики исчисляется со дня принесения им присяги.

В законе также уточняются полномочия главы региона. Отмечается, что изменения вносятся в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».