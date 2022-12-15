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В Кронштадте ищут подростков, затушивших вечный огонь

Двух подростков ищут в Санкт-Петербурге после того, как потухло пламя на мемориале «Вечный огонь». По данным источника в правоохранительных 78.ru, мемориал забросали снегом вечером 14 декабря.

В полицию обратились из районной администрации. После просмотра камер видеонаблюдения оказалось, что двое хулиганов забросали Вечный огонь снежками. В настоящее время их разыскивают.

Напомним, что в конце ноября петербургский суд приговорил мужчину, умышленно потушившего пламя Вечного огня, к 100 часам обязательных работ.

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