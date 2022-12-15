«Магнит» инвестирует 800 млн рублей в открытие более 70 магазинов в Свердловской области

Торговая сеть «Магнит» в 2023 году инвестирует около 800 млн руб. в открытие более 70 новых магазинов в Свердловской области. Об этом рассказал операционный директор Уральского округа розничной сети Михаил Горбунов в рамках круглого стола ИД «Коммерсантъ-Урал» «Ритейл: итоги года». В частности, в Екатеринбурге будет открыто несколько магазинов новых форматов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба розничной сети «Магнит» Фото: пресс-служба розничной сети «Магнит»

Так, идет подготовка открытия «Магнит Плюс», чей формат совмещает концепции супермаркета и магазина «у дома», но с большей матрицей и сервисом. Помимо этого, ведутся переговоры по открытию нескольких точек формата «Магнит Сити» и «Магнит Go», однако по данным проектам конкретики пока нет.

Михаил Горбунов отметил, что в 2022 году в Свердловской области было открыто 110 магазинов сети «Магнит» различных форматов. Так, на данный момент в регионе порядка 1 тыс. объектов. В частности, 610 магазинов «у дома» (+45 в 2022 году), 324 «Магнит Косметик» (+29), 36 супермаркетов (+29), 33 дискаунтера (+16) и 24 аптеки.

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