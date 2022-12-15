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Toyota превратила пикап Hilux в электрический фургон

Компания Toyota превратила пикап Hilux в электрический фургон, который планируется выпускать на заводе в Таиланде.

Toyota IMV 0 Concept и Toyota Hilux Revo BEV Concept

Toyota IMV 0 Concept и Toyota Hilux Revo BEV Concept

Фото: Toyota

Toyota IMV 0 Concept и Toyota Hilux Revo BEV Concept

Фото: Toyota

На мероприятии, посвященном 60-летию завода, президент Toyota Акио Тойода представила два перспективных электромобиля. Модель Toyota Hilux Revo BEV Concept представляет собой переведенный на электротягу стандартный пикап, а Toyota IMV 0 Concept — построенный на шасси электропикапа коммерческий автомобиль с новым дизайном кузова.

Особенностью Toyota IMV 0 Concept является модульная конструкция. Кузовные панели сделаны максимально простыми и легкосъемными для снижения затрат в случае ремонта, а кузов позволяет быстро менять надстройки, адаптируя электромобиль под разные задачи.

О серийных перспективах Toyota IMV 0 Concept и Toyota Hilux Revo BEV Concept не сообщается. Напомним, ранее появилась информация, что в Великобритании создадут водородную версию пикапа Toyota Hilux.

Максим Вершинин

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