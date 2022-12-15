Газпромбанк Private Banking провел в Казани мероприятие для клиентов

Вице-Президент – управляющий филиалом Газпромбанка в Казани Марат Мухаметшин открыл мероприятие и поприветствовал гостей
Фото: Пресс-служба Банк ГПБ (АО)
На торжественном вечере в Казани клиенты Газпромбанк Private Banking обсудили актуальные финансовые вопросы.
Открыл мероприятие Вице-Президент – управляющий филиалом Газпромбанка в Казани Марат Мухаметшин, рассказав гостям вечера о достижениях и целях подразделения Private Banking в Республике Татарстан:
«В сложившихся условиях перед клиентами стоит непростая задача по управлению своим капиталом. Команда Газпромбанк Private Banking прилагает максимум усилий по разработке индивидуальной стратегии управления капиталом в столь мало прогнозируемых реалиях. Мы предлагаем нашим клиентам высочайший уровень сервиса и поддержки, комфортный офис в самом центре города и, безусловно, гарантируем полную надежность и конфиденциальность».
Встреча продолжилась выступлением управляющего директора Департамента частно-банковского бизнеса Газпромбанка Егора Сусина, который поделился прогнозами об изменениях мировых экономических трендов и развитии экономической ситуации в России.
У гостей была возможность пообщаться с экспертами Газпромбанк Private Banking и задать интересующие и волнующие вопросы.
Private banking – частное банковское дело
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