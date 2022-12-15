По факту падения рабочего с высоты на стройплощадке дома в Волгограде возбуждено дело

В Волгограде возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, 14 ноября 65-летний каменщик находился на стройплощадке многоквартирного дома в Советском районе, где выполнял работы по кладке кирпича. Рабочий стоял на плите-перекрытии между третьим и четвертым этажами. Не имея необходимых средств защиты, мужчина потерял равновесие и упал вниз, получив кататравму, множественные ушибы и переломы, что квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева