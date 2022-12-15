В Петербург возвратится тепло после метели и морозов

В Санкт-Петербург с воскресенья вернется тепло, обусловленное приходом атмосферного фронта. Столбики термометров покажут 0 градусов, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Влияние антициклона на Петербург начнется с пятницы, несколько дней погода будет прохладной (от -10...до -5 градусов) и сухой. Помимо тепла, в воскресенье также придет снег.

«Ну и предварительно, перспективы оттепели в нашем регионе на следующей неделе сохраняются. С отступлением антициклона сменится направление ветра под влиянием циклонов с Северной Атлантики и теплые воздушные массы, скорее всего, прорвутся к Санкт-Петербургу»,— написал господин Колесов.

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