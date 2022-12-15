За год в Башкирии цены на товары и услуги выросли на 11,7%

В ноябре текущего года в Башкирии цены на все товары и услуги выросли на 11,7% по сравнению с ноябрем 2021 года, сообщает Башстат. При этом стоимость продовольственных товаров за год увеличилась на 11,2%, непродовольственных — на 12,7%, услуг — на 11,2%.

Из продуктов заметнее всего подорожал сахар-песок (22,8%), молочная продукция (18,8%), хлебобулочные изделия (16,2%), сливочное масло (15,7%), а также рыба и морепродукты (15,1%). Некоторые продукты за это время подешевели: картофель — на 38,3%, яйца — на 13,1%, овощи — на 4,9%, мясо птицы — на 2,5%.

В непродовольственном секторе за год сильнее всего подорожали моющие и чистящие средства (34,1%), электротовары (17,2%), табачные изделия (11,2%), мебель (11,1%) и дизельное топливо (10,5%).

В сфере услуг больше всего выросла стоимость страхования (18,2%), пассажирского транспорта (16,1%), связи (15,9%), санаторно-оздоровительных (12%), медицинских (11,6%) и бытовых услуг (10,9%).

Майя Иванова

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