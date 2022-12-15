Спасатели Удмуртии получили новую пожарную технику

Автопарк министерства чрезвычайных ситуаций Удмуртии пополнился новой техникой, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ключи от нее вручил заместитель министра МЧС России Николай Гречушкин, прибывший в Ижевск с рабочим визитом.

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Так, на вооружение подразделений в Ижевске, Сарапуле и Можге будет состоять четыре единицы пожарно-спасательной техники. Автопарк пополнят мастерская технического обслуживания на базе автомобиля «КАМАЗ», пассажирский автобус, бортовой и легковой автомобили.

«Я надеюсь, что техника послужит верой и правдой в борьбе с пожарами, в предупреждении и ликвидации ЧС, которых, конечно же, хотелось бы поменьше»,— отметил заместитель министра МЧС России Николай Гречушкин.

Отмечается, что новая техника получена по централизованным поставкам МЧС России.