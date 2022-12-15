В Челябинской области появится реестр производителей продукции для спецоперации

Производителей и продавцов продукции для нужд специальной военной операции, работающих в Челябинской области и других регионах РФ, включат в специальный реестр. Его формированием сейчас занимаются Южно-Уральская торгово-промышленная палата (ЮУТПП) и министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.

Планируется, что создаваемый реестр поможет предприятиям Челябинской области выстроить новые производственные и логистические цепочки, найти партнеров и поставщиков. В реестр может быть включена любая продукция для нужд армии, при условии подтверждения ее качества и соответствия требованиям нормативных документов – техническим условиям, отраслевым и государственным стандартам.

«Это очень своевременная инициатива. Многие промышленные предприятия региона уже диверсифицировали свои производства и увеличили объемы выпуска оборонно-промышленной продукции. Теперь нужно грамотно отладить коммуникацию, чтобы они получали самую актуальную информацию о потребностях и предложениях о сотрудничестве от других производителей не только Южного Урала, но и всей страны», – цитирует заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука пресс-служба минпрома региона.