В 2022 году в ТОСЭР Невинномысск зарегистрировано 10 новых резидентов

На территории опережающего социально-экономического развития в Невинномысске к концу 2022 года прибавилось 10 новых резидентов, сообщил в своем Telegram-канале министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.

По словам чиновника, одной из последних зарегистрирована компания ООО «Посейдон», которая планирует построить на территории особой экономической зоны распределительный центр мощностью до 6,3 тыс. паллет минеральной воды в год.

По информации минэкономразвития Ставрополья, сегодня в ТОСЭР базируется 39 предприятий. Объем привлеченных инвестиций составил 10,5 млрд руб., также создано 1,6 тыс. рабочих мест. Всего же планируется, что благодаря этой территории край получит 25 млрд руб. инвестиций.

«Каждое такое производство — это вклад в экономический рост региона, повышение благосостояния людей», — прокомментировал Денис Полюбин.

Анастасия Назарова